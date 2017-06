BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi Hürriyet Anadolu Lisesi'nde geçen ay, 16 yaşındaki Hasan Can ve aynı yaştaki sınıf arkadaşı Nilüfer Acar’ın tabancayla başından vurularak ölmesinin ardından yürütülen soruşturmada, polis iki öğrencinin de elinde barut izine rastladı.

Polis gençlerden önce birinin, daha sonra diğerinin intihar etmiş olabileceğini veya Nilüfer Acar'ın kendisini vurmak isteyen Hasan Can'ı engellemek için elini tutmuş olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.



Merkez Osmangazi İlçesi Hürriyet Anadolu Lisesi'nde 5 Mayıs’ta, okula arkadaşı Nilüfer Acar ile gelen Hasan Can, ilk dersleri boş olduğu için kimsenin bulunmadığı üçüncü kattaki 10-D sınıfına çıktı.



İddiaya göre Hasan Can, yanındaki başka bir öğrenciyi dışarıya çıkardıktan sonra, sınıfta Nilüfer Acar ile baş başa kaldı. Daha sonra duyulan iki silah sesinden sonra sınıfa giren öğretmenler, yerde kanlar içersinde yatan iki gençle karşılaştılar.



2 BOŞ KOVAN BULUNDU



Nilüfer Acar'ın öldüğü olayda ağır yaralanan Hasan Can ise yakında bulunan Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede Hasan Can'ın babası Sargun Can'a ait ruhsatsız tabanca ve 2 adet boş kovan bulundu.



ORGANLARI BAĞIŞLANDI



Hastanede duran kalbi çalıştırılan Hasan Can 7 Mayıs sabaha karşı yaşamını yitirdi ve ailesinin verdiği izin ile alınan kalp ve akciğeri ambulans uçağı ile Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, karaciğeri ise askeri uçak ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bekleyen hastaya nakledildi.



Hasan Can'ın olay öncesi WhatsApp grubunda, “Pazartesi 3- 5 çiçek koyarsınız sıraya sonra unutun bitsin gitsin. İşte bana kalsa o çiçekleri de koymayın. Organım oyum buyum neyim varsa sağa sola dağıtın bağışlayın. Yaşarken bir işe yaramadım, bari ölünce bir işe yararım” yazdığı ortaya çıktı.



Onur ve Tatyana Acar çitfinin iki çocuğundan biri olan ve babası TIR sürüsücü olan Nilüfer Acar'ın cenazesi Isparta’da; Ayşe ve Sargun Can çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan ve babası otomobil fabrikasında çalışan Hasan Can ise Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.



SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR



Milli Eğitim Bakanlığı Hürriyet Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayın ardından okul idarecileri ve öğrencilerin sınıf öğretmenleri ile rehberlik öğretmenleri hakkındaki soruşturmasını sürdürürken, Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de olayın ardından soruşturmayı derinleştirdi. Haftalar öncesinden, WhatsApp üzerinden "Ölümü merak ediyorum", "ölmeyi deneyelim" gibi yazışmalar yaptıkları tespit edilen iki gencin olayın olduğu saatten 30 dakika önce birlikte okula geldiklerini, 10-D sınıfına çıktıklarını çevredeki ve okulda bulunan güvenlik kameralarından ortaya çıkardı.



HER İKİSİNİN ELİNDE BARUT İZİ TESPİT EDİLDİ



Bursa Kriminal Bölge Başkanlığı, Sargun Can'a ait olan tabancayı kimin ateşlediğini belirlemek üzere Hasan Can ve Nilüfer Acar'ın ellerinden 'Swap' izi aldı. Yapılan inceleme ile Hasan Can'ın sağ elinde, Nilüfer Acar'ın ise sol elinde barut izine rastlandı. Polis, gençlerden önce birinin, daha sonra diğerinin intihar etmiş olabileceğini veya Nilüfer Acar'ın, Hasan Can'ı engellemek için elini tutmuş olabileceği olasılığı üzerinde duruyor. Polisin yaptığı araştırmada Nilüfer Acar'ın solak olmadığı belirtildi.