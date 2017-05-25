Dünya çapındaki yarışmada 100 ülke arasında Türkiye'yi temsilen 20'nci olan Uludağ Üniversitesi İnsansız Hava Aracı ekibi, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda ABD'nin Arizona eyaletinde düzenlenen "Design, Build and Fly (Tasarla, Yap ve Uçur)" adlı yarışmayı, dünya çapında 100 üniversite arasında 20'nci ve en iyi Türk üniversitesi olarak tamamlayan Uludağ Üniversitesi (UÜ) İnsansız Hava Aracı ekibi, bu başarısının gururunu yaşıyor.



Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık'ı ziyaret eden öğrenci grubu, destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



UÜ Uludağ Robot Topluluğu'nun alt çalışma kolu olarak 2014 yılında kurulan İnsansız Hava Aracı ekibinden Hüseyin Mercimek, Murat Demir, Uğur Özyılmaz, Sinan Öztürk, Berkin Beydağı ve Ahmet Esen, kendilerine sağladığı destekler nedeniyle Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.



Karlık tarafından ağırlanan öğrenciler, Bursa ve Türkiye'yi gökyüzünde tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.



Abdülkadir Karlık ise Bursa'nın her alanda temsili noktasındaki tüm çalışmalara destek verdiklerini belirterek, gençleri kutladı.