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Bursa’da polise silahlı saldırı

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan şahıslar ekiplere ateşle karşılık verdi. Çatışma sonrası zanlılardan ikisi kıskıvrak yakalandı.

Bursa’da polise silahlı saldırı
Olay merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aranan araçlar listesinde bulunan 16 NON plakalı aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç ara sokaklarda kaçmaya başladı. Peşine çok sayıda polis ekinin takıldığı araçtan ekiplere kısa süre sonra ateş edilmeye başlandı. Yara almadan olayı atlatan polisler, zanlılara ateşle karşılık verip zanlıların araç lastiğini patlattı.
Hareket edemeyen araç içindeki Selçuk A. ile Sezgin A. Adalet Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelilerden Sezer G. ise kaçarak uzaklaşırken polis ekipleri arabanın içerisinde bazı çalıntı malzemeler ve 2 adet silah ele geçirdi. 

Kaynak: İHA
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