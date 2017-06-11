Ankara Büyükşehir Belediyesince, okullarında başarılı olan öğrenciler tatil kamplarına gönderilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesince, okullarında başarılı olan öğrenciler tatil kamplarına gönderilecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarında başarılı olan öğrenciler, Belediyenin Akçay, Akçakoca ve Kesikköprü'deki kamplarında yaz boyunca ücretsiz ağırlanacak.



Karne hediyesi olarak tatil kampına gidecek ilk grup, 18 Haziran Pazar günü yola çıkacak. Yaz tatili süresince her hafta başka gruplar kamplarda misafir edilecek.



Ücretsiz aktiviteler ve çeşitli eğlencelerle birçok imkanın sunulduğu tesislerde, doktor, hemşire, itfaiye, uzman eğitmenler, sosyal ilişkiler uzmanı, yemek personeli ve cankurtarandan oluşan bir kadro da görev yapacak.



Tatil kamplarına katılmak için öğrencilerin takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanmış olmaları gerekiyor. İhtiyaç sahibi ailelerin başarılı çocukları için organize edilen tatil kamplarına, 5, 6, 7 ve 8. sınıfları bitirenler katılabilecek.



Kayıtlar, 12 Haziran'dan itibaren Büyükşehir Belediyesi merkez binasında yaptırılabilecek.