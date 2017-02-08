Buz tutan baraj gölünde balık tutarken boğuldu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yüzeyi buz tutan baraj gölünde balık tutan kişi, buzun kırılması sonucu suya düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ekizce köyü yakınlarındaki Süreyyabey Barajı'na balık tutmaya giden Yunus Demir (45) ve Mehmet Demir (42) buzu kırarak balık tutmaya başladı. Buzun kırılması sonucu suya düşen Yunus Demir kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.



Arkadaşının uyarısına rağmen, şambrel içerisine koyduğu tahtaların üzerinde çıkarak balık tutmayı sürdüren Yunus Demir, buzun kırılması sonucu yeniden suya düşerek gözden kayboldu.



Mehmet Demir, arkadaşı sudan çıkamayınca jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Suda arama yapan ekipler, Demir'in cansız bedenine ulaştı.



Yunus Demir'in cesedi savcının incelemesinin ardından Çekerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

