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Buzla kaplı göle daldılar

Aralarında su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile AFAD balık adamlarının da bulunduğu 20 kişi, Sivas'ta yüzeyi buzla kaplı Tödürge Gölü'nde tüplü dalış yaptı

Buzla kaplı göle daldılar

Sivas'ta aralarında su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin de bulunduğu 20 dalgıç, Sivas'ta yüzeyi buzla kaplı Tödürge Gölü'nde tüplü dalış gerçekleştirdi.
AFAD balık adamlarının da katıldığı etkinlikte, gölün yüzeyindeki buz tabakası hızarla kesildi. Açılan boşluktan Tödürge Gölü'ne gruplar halinde dalış yapan balık adamlar, giydikleri özel kıyafetlerle, sıfırın altında 3 derecedeki suda yaklaşık beşer dakika kaldı.
Dalgıçlar, su altı kamerasıyla dalışlarını görüntüledi.
Ceylan, AA muhabirine, kendisi ve ekibinin kışın da dalış yaptığını söyledi.
Geçen hafta Van'da, dün Gürün Gökpınar Gölü'nde dalış gerçekleştirdiklerini belirten Ceylan, bugün ise Tödürge Gölü'nde buz altı dalışı yaptıklarını ifade etti.
Ankara ve İstanbul'dan dalgıç ekibiyle geldiklerini anlatan Ceylan, "Buraya gelmemizin en büyük nedeni, AFAD'ın desteği. Onlara teşekkür ediyorum. Sivas'a ilk gelişimiz." dedi.
Buz altı dalışının bu sporda alternatif olduğunu dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:
"Özellikle buzun çok egemen olduğu Avusturya'da çok kullanılan bir dalış. Dünyada birçok Avrupalı dalgıç, Avusturya'ya gidiyor. Avusturya'da, Alpler'in arasındaki göletlerde dalış okulları var. Dalış, Türkiye'de de yayılıyor. Diyarbakır'da, Van'da dalış kulüpleri var. Dalış derken insanların aklına hep deniz geliyor. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de 125 bin, denize kıyısı olmayan Avusturya'da 750 bin lisanslı dalgıç var."
Sivas İl Afet ve Acil Durum Şube Müdürü Alparslan Güler de buz altı dalış eğitimini her yıl yaptıklarını söyledi.
Ülkede buzda gezen kişilerin suya düşmesi gibi kazaların yaşandığına dikkati çeken Güler, "Bu tür kazalarda arama kurtarma ekipleri müdahale etmekte. Bu açıdan buz altı dalışları çok önemli." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sivas #Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan #Tödürge Gölü
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