'Çakal' dedi diye öldürdü, 25 yıl hapis yedi

SAMSUN' Bafra İlçesi'nde 39 yaşındaki Serdar Topuzlu, kendisine 'çakal' dedeği gerekçesiyle 60 yaşındaki Birol Doğan'ı öldürmek suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Olay, 26 Mart 2016 tarihinde Bafra İlçesi Emenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serdar Topuzlu, Birol Doğan'ı kendisine 'çakal' dedi diye el ve ayaklarını bağladıktan sonra tabancayla 3 el ateş ederek öldürürek, Harız Mahallesi yakınlarında ormanlık alana attı. Birol Doğan'ın cesedi ormanlık alanda bir çoban tarafından bulunarak jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışma sonucu şüpheli Serdar Topuzlu'yu Emenli Mahallesinde yakalayarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından 28 Mart'da adliyeye sevk edilen Serdar Topuzlu, tutuklanarak Bafra cezaevine gönderildi.



Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Serdar Topuzlu, Birol Doğan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Mahkeme heyeti Serdar Topuzlu'yu 'adam öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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