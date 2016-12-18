Çakmak patladı 4 genç yaralandı

KIRIKKALE'de yaşları 14 ile 18 arasında değişen 4 genç, evde oynadıkları çakmakların patlaması sonucu yaralandı. Çevrede endişe yaratan patlyamada evin bazı camları da kırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı

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Olay,akşam saatlerinde Yaylacık Mahallesi Nene Hatun caddesindeki Çınar apartmanında bulunan Metin Yılmaz'a ait dairede meydana geldi. Evde toplanan 4 genç, ellerin oynadıkları çakmakların patlaması ile ile yaralandı. Çevreden de duyulan patlama sesi endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Patlama sırasında evde bulunan B.Y. (18), A.A.A. (14), Ö.F.D. (15) ve Y.S. (15)vücutlarında yanıklar oluştu. Durumları ağır olan B.Y.ve A.A.A. önce Tıp Fakültesi Hstanesi'ne, ardından Ankara'ya yanık ünitesi bulunan hastanelere sevk edilirken dieğer iki yaralı ise Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Patlama sırasında evin kapı ve pencerelerinin yanı sıra sokak da bulunan bir otomobilin camları kırıldı. İnceleme başlatan polis evde bulunan çakmaklardan kaynaklandığını belirledi. 10 adevt çakmağın bulunduğu evdeki patlama ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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