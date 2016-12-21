CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Çaldıkları para kasasını el arabasıyla taşıdılar

- Niğde'de iş yerinden çaldıkları para kasasını el arabasıyla taşıdıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Çaldıkları para kasasını el arabasıyla taşıdılar

NİĞDE (AA) - Niğde'de iş yerinden çaldıkları para kasasını el arabasına koyup götürdüğü iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince bir iş yeri sahibinin hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinde, olayı gerçekleştirdiklerini belirledikleri iş yeri çalışan H.G. ile arkadaşları , S.K. ve D.Y'yi gözaltına aldı.
Zanlıların ifadesinde, "Kasayı battaniyeye sararak yangın merdiveninden indirdiklerini, el arabasıyla bir evin kömürlüğüne götürdüklerini, keser yardımıyla açtıkları kasadaki 4 bin lirayı ve ruhsatlı tabancayı alarak, senetleri çöpe attıklarını söyledikleri" öğrenildi.
Para kasasını el arabasıyla götürme anları güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler; #Niğde
banner863
Önceki Haber
Başkan ve adamları
Sonraki Haber
Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile müzakereler için yetki talep etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.