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Çalıntı motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı

Bursa'da park halindeki motosikleti çalmaya çalıştığı sırada vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi

Çalıntı motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde çalıntı motosikleti çalmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.

Keles ilçesinden İznik'e gelen ve hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirtilen Ahmet T. (18), Yıldırım Beyazıt Sokak'taki evin önünde park halinde bulunan motosikleti çalmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Güvenlik güçlerine teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, polisin yaptığı incelemede motosikletin çalıntı kaydı bulunduğu belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #iznik #hırsızlık girişimi #Çalıntı motosiklet #bursa
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