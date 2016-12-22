Çalışmalar yarına ertelendi

İstanbul Yeniköy'de karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları bugün de sonuç vermedi. Çalışmalar yarına ertelenirken, trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı tekrar gemi geçişlerine açıldı.

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İstanbul Yeniköy’de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları yarına ertelendi.



İstanbul Boğazı'nda Panama bayraklı yük gemisinin, sahildeki yalılara metreler kala durmasıyla İstanbul Boğazı’nda panik yaşanmıştı.



Mısır yüklü olduğu öğrenilen "Star Harmony" isimli gemiyi kurtarma çalışmaları bugün de devam etti.



İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri'nin 30 saati aşan yoğun çalışmaları bugün de sonuç vermedi.



Kurtarma çalışmaları yarına ertelenirken, trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı tekrar gemi geçişlerine açıldı.







ulusalkanal.com.tr