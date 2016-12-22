CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Çalışmalar yarına ertelendi

İstanbul Yeniköy'de karaya oturan Panama bayraklı kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları bugün de sonuç vermedi. Çalışmalar yarına ertelenirken, trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı tekrar gemi geçişlerine açıldı.

Çalışmalar yarına ertelendi
İstanbul Yeniköy’de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları yarına ertelendi.

İstanbul Boğazı'nda Panama bayraklı yük gemisinin, sahildeki yalılara metreler kala durmasıyla İstanbul Boğazı’nda panik yaşanmıştı. 

Mısır yüklü olduğu öğrenilen "Star Harmony" isimli gemiyi kurtarma çalışmaları bugün de devam etti.

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri'nin 30 saati aşan yoğun çalışmaları bugün de sonuç vermedi.

Kurtarma çalışmaları yarına ertelenirken, trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı tekrar gemi geçişlerine açıldı.



ulusalkanal.com.tr
Önceki Haber
Pet şişe 'silah' sayıldı
Sonraki Haber
'TSK El Bab'dan çekiliyor' iddiası asılsız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.