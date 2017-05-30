Samsun'da çalıştığı marketler zincirinin bir başka şubesinde silahlı soygun yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da çalıştığı marketin bir başka şubesinde silahlı soygun yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.



İddiaya göre, bir marketler zincirinin Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki şubesine giden O.Ç. (31), iş yeri çalışanları S.S. ile Y.S'yi silahla tehdit ederek kasa bölümüne götürdü.



Y.S'nin ellerini koli bandı ile bağlayan şüpheli, S.S'ye kasayı açtırarak 8 bin 69 lirayı alarak kaçtı. S.S'nin olayı bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Bürosuna bağlı 2 ekip ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki 80 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin kullandığı motosikleti tespit etti. Motosikleti marketin 1 kilometre uzağında terk edilmiş halde bulan ekipler, şase numarasından yola çıkarak O.Ç'ye ulaştı.

O.Ç'nin soyulan marketler zincirinin Ayvacık ilçesindeki şubesinde çalıştığını belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlı, işlemlerinin ardından "Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soygun anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin yürüyerek markete gelmesi, cebinden silahı çıkarıp çalışanları tehdit etmesi görülüyor.