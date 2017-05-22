23'üncü Çamlıhemşin Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali boğa güreşleri yapıldı. Rize ve Artvin'den toplam 45 boğanın katıldığı güreşleri 2 bin kişi izledi. Güreşler heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Yarışmaya 1 yıl boyunca bal, pekmez ve keçi boynuzu yiyerek hazırlandı, 50 bin liralık ödülün sahibi oldu.



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 23'ncü Çamlıhemşin Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali boğa güreşleri heyecanlı dakikalar yaşandı.



Rize ve Artvin'den toplam 45 boğanın katıldığı güreşleri yağmura rağmen 2 bin kişi takip etti.



Yarışmalara bal, keçi boynuzu ve pekmezle hazırlanan boğaların güreşleri heyecanlı anlara sahne oldu.



Güreşler sırasında iki boğa kaçarak arena dışına çıktı. Boğalar güçlükle kontrol altına alındı.



Başaltı kategorisi şampiyon olan Karagöz adlı boğanın sahibi Rıdvan Kesici, sevincini boğasını öperek gösterdi.





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