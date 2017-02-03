Tadı ve aromasıyla büyük talep gören havuç, uzun bir yolcuyuk ve emeğin ardından sofralara geliyor..
Önemli havuç üretim merkezlerinden Amik Ovası'nda kış döneminde hasadına başlanan, havuçlar, hemen her ile gönderiliyor.
Çadırlarda yaşamlarını sürdüren mevsimlik tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutarak, soğuk hava ve çamura rağmen ekmek mücadelesine başlıyor.
Verimin bu yıl düşük olduğunu söyleyen Hataylı havuç üreticisi fiyatlardan memnun.
ulusalkanal.com.tr
Kışın sofraların vazgeçilmezlerinden olan havuç çamurlu tarlalardan sofralara bin bir zahmetle ulaştırılıyor. Hatay'da mevsimlik tarım işçileri tarafından toplanıp paketlenen havuç tezgahlardaki yerini aldı. İşte tarladan mutfağımıza kadar giren havucun serüveni...
Tadı ve aromasıyla büyük talep gören havuç, uzun bir yolcuyuk ve emeğin ardından sofralara geliyor..