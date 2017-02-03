Kışın sofraların vazgeçilmezlerinden olan havuç çamurlu tarlalardan sofralara bin bir zahmetle ulaştırılıyor. Hatay'da mevsimlik tarım işçileri tarafından toplanıp paketlenen havuç tezgahlardaki yerini aldı. İşte tarladan mutfağımıza kadar giren havucun serüveni...

0 0 0 0