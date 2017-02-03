Kayyum atandı
Kayyum atandı
Erdoğan bu 3 ülkeye gidecek
Erdoğan bu 3 ülkeye gidecek
Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istedi
Kılıçdaroğlu o ismin istifasını istedi
'Sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyoruz'
'Sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyoruz'

Çamurlu tarlalardan sofralara...

Kışın sofraların vazgeçilmezlerinden olan havuç çamurlu tarlalardan sofralara bin bir zahmetle ulaştırılıyor. Hatay'da mevsimlik tarım işçileri tarafından toplanıp paketlenen havuç tezgahlardaki yerini aldı. İşte tarladan mutfağımıza kadar giren havucun serüveni...

Çamurlu tarlalardan sofralara...

Tadı ve aromasıyla büyük talep gören havuç, uzun bir yolcuyuk ve emeğin ardından sofralara geliyor.. 

Önemli havuç üretim merkezlerinden Amik Ovası'nda kış döneminde hasadına başlanan, havuçlar, hemen her ile gönderiliyor.

Çadırlarda yaşamlarını sürdüren mevsimlik tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutarak, soğuk hava ve çamura rağmen ekmek mücadelesine başlıyor.

Verimin bu yıl düşük olduğunu söyleyen Hataylı havuç üreticisi fiyatlardan memnun.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #havuç #hatay
banner863
Önceki Haber
Hakan Çalhanoğlu: 'Cezam bitince daha güçlü geri döneceğim'
Sonraki Haber
Gaziantep haberleri - Hamedi Çağan'ın kimliğinde doğum yeri hanesinde 'yok' yazıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.