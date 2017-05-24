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Çanakkale'de 24 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 24 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 24 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Nusratlı köyü sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

Buradan minibüslerle İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyrukluların kimlik tespitleri yapılıp, ifadeleri alındı. İşlemleri tamamlanan 24 kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #kaçak #göçmen #Ayvacık
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