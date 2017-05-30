Organizatör oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 32 yabancı uyruklu yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bademli köyü Acıdere sahiline operasyon düzenledi.



Operasyonda, sahildeki bir minibüsten indirilmeye çalışılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo ve Kamerun uyruklu 32 kişi yakalandı.



Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine gönderildi.



Organizatör oldukları iddia edilen 2 kişi ise gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, minibüste yapılan aramada ele geçirilen bot, bot motoru ve can yeleğine el konuldu.