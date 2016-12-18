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Çanakkale'de 34 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 34 yabancı uyruklu yakalandı.

Çanakkale'de 34 yabancı uyruklu yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç girişinde yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19'u Suriye, 15'i Afganistan uyruklu 34 kişi yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Otobüs sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #kaçak #Bayramiç
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