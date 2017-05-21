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Çanakkale'de 41 yabancı uyruklu yakalandı

Motorlu lastik botla Midilli Adası'na gitmek isterken yakalanan yabancılar kimlik tespitinin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.

Çanakkale'de 41 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Deve Boynu mevkisinden motorlu lastik botla denize açılan bir grup bulunduğunu tespit etti. Ekipler bunun üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

"TCSG-81" Bot Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Kamerun, Gana, Gine ve Suriye uyruklu 41 kişi yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirilen yabancı uyruklulara yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

Kimlik tespiti yapılıp ifadeleri alınan 41 kişi, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #kaçak #motorlu lastik bot #bot #midilli adası #kimlik
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