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Çanakkale'de 49 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında 49 yabancı uyruklu ile 4 organizatör yakalandı.

Çanakkale'de 49 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında 49 yabancı uyruklu ile 4 organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale-İzmir karayolunun Güzelyalı köyü mevkisinde şüpheli iki minibüsü durdurmak istedi.

Araç sürücülerinden biri ihtara uyup dururken, diğeri kaçtı.

Durdurulan araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 yabancı uyruklu ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

Kontrol noktasından kaçan diğer araç ise Bayramiç'in Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı.

Bu minibüste de 29 yabancı uyruklu yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 49 yabancı uyrukluyu ifadelerinin alınmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine gönderdi.

Gözaltındaki 4 organizatör ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale
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