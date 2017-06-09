Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Dirar ilk kez açıkladı! Fenerbahçe...
Dirar ilk kez açıkladı! Fenerbahçe...
Bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi
Çok sayıda iş adamı gözaltına alındı
Çok sayıda iş adamı gözaltına alındı

Çanakkale'de hırsızlık operasyonu

Bir haftada 4 ev ile 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen kişi yakalandı

Çanakkale'de hırsızlık operasyonu

Çanakkale'de bir hafta içinde 4 ev ile 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerde bulunan MOBESE ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kent merkezindeki 4 ev ile 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını K.G'nin (19) gerçekleştirdiği tespit edildi. Zanlı, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada yakalandı.

Zanlının uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu öğrenilirken, çalıntı olduğu belirlenen 6 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar, kol saati, 350 lira ve elektrikli bisiklet aküsü ile diğer eşyalara el konuldu.

Emniyette ifadesi alınan K.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #hırsızlık #çanakkale
banner863
Önceki Haber
Belediyeden, başarılı öğrencilere ödül
Sonraki Haber
Validen mektupla karne hediyesi istedi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.