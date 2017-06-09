Bir haftada 4 ev ile 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen kişi yakalandı

Çanakkale'de bir hafta içinde 4 ev ile 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.



Ekipler, hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerde bulunan MOBESE ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Kent merkezindeki 4 ev ile 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını K.G'nin (19) gerçekleştirdiği tespit edildi. Zanlı, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada yakalandı.



Zanlının uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu öğrenilirken, çalıntı olduğu belirlenen 6 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar, kol saati, 350 lira ve elektrikli bisiklet aküsü ile diğer eşyalara el konuldu.



Emniyette ifadesi alınan K.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.