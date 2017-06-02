Gelibolu ilçesinde gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nisan ve mayıs aylarında yaşanan hayvan hırsızlıklarının ardından çalışma başlattı.



Gelibolu'da 40 küçükbaş hayvanın çalındığı bölgede teknik inceleme yapan ekipler, Tekirdağ'ın Malkara ve Keşan ilçelerinde de benzer olayların yaşandığının belirlenmesi üzerine soruşturmayı genişletti.



Jandarma ekipleri, Gelibolu, Eceabat ve Keşan'da düzenledikleri operasyonda, D.T. (27), Ş.A. (55) ve S.A.Ç'yi (26) gözaltına aldı.



Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.