Ayvacık ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Tekirdağ'dan İzmir'e kömür taşıyan Nehar Özdemir yönetimindeki 37 NC 988 plakalı tır, Küçükkuyu rampalarında virajı alamayarak devrildi.



Bariyerler ile araç arasında sıkışan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.



Kazada yaralanan araçtaki Adem Bideci, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.



Tırın dorsesinden çevreye dağılan kömür torbaları nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolu, yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.