Çağatay Akman'ın şarkısı Youtube'dan böyle kaldırılmış
Çağatay Akman'ın şarkısı Youtube'dan böyle kaldırılmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz sürekli O'nu tekrarlamak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz sürekli O'nu tekrarlamak
O bölge için kritik uyarı
O bölge için kritik uyarı
6 Haziran'da toplanıyorlar! 3 isim ilk kez katılacak
6 Haziran'da toplanıyorlar! 3 isim ilk kez katılacak

Çanakkale'de tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ayvacık ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Çanakkale'de tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'dan İzmir'e kömür taşıyan Nehar Özdemir yönetimindeki 37 NC 988 plakalı tır, Küçükkuyu rampalarında virajı alamayarak devrildi.

Bariyerler ile araç arasında sıkışan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan araçtaki Adem Bideci, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Tırın dorsesinden çevreye dağılan kömür torbaları nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolu, yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #çanakkale #1 ölü 1 yaralı
banner863
Önceki Haber
İş Bankası'ndan e-ihracat hamlesi
Sonraki Haber
Rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.