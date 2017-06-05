Şiddetli yağış nedeniyle su basan çiftlikteki hayvanlardan bazıları telef oldu, çok sayıda hayvan boğulma tehlikesi atlattı

Çankırı'da şiddetli yağış sonrası oluşan sel çiftliği bastı.



Ankara yolu Yaren Kapısı mevkisindeki Satılmış Erdoğan'a ait çiftlik, akşam üzeri bastıran sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Çiftlikteki bazı hayvanlar telef oldu, çok sayıda hayvan boğulma tehlikesi geçirdi. Çiftlik sahipleri hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.



Çankırı Belediyesi İtfaiye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.



Çiftlik sahibi Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftliği su bastığını dışarıda olduğu sırada eşinin telefonuyla öğrendiğini söyledi.



Çiftliğe geldiğinde bütün hayvanların sular içinde kaldığını gördüğünü anlatan Erdoğan, "Mandırada bulunan kuzulardan 40 tanesini çıkarabildik. 10-15 tane tavuk ölmüş galiba onlara henüz ulaşamadık. Şu anda içeride 1,5 metre su var ve 90 tane kuzu içeride mahsur kalmış durumda. İçerideki suları tahliye edemedik. Yaklaşık 15 bin lira zararımız var. Yeni doğan kuzularımız da boğulmuş olabilir, şu anda tespit edemedik." diye konuştu.



Yetkililerden yardım isteyen Satılmış, selin sebebinin Acı Çay ıslahı kapsamında yapılan çalışmalar olduğunu iddia etti.