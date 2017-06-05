Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

Çankırı'da eski ev arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladığı iddia edilen kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kent merkezi Türkeş Bulvarı ile Necip Fazıl Kısakürek Sokağı'nın kesiştiği noktada meydana gelen olayda eski ev arkadaşı F.S'yi bıçaklayarak ağır yaraladığı iddia edilen A.R'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.



Olay

Çankırı'da F.S. ile eski ev arkadaşı A.R. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda A.R. üzerindeki bıçakla F.S'yi ağır yaralamıştı. Olaydan sonra kaçan zanlı ise oturduğu bir kafede gözaltına alınmıştı.