Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmaya ilçedeki turistik tesislerde çalışan 40 cankurtaran katıldı

Bu yıl altıncısı düzenlenen "Cankurtaranlar Yarışması" Antalya'nın Kemer ilçesinde yapıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Sualtı Sorları Federasyonu ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TURÇEV) destekleriyle Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından düzenlenen yarışmaya 40 cankurtaran katıldı.



Ay Işığı Plajı'nda eleme usulüyle yapılan yarışmada cankurtaranlar ilk etapta 100 metre yüzdü. Cankurtaranlar ikinci etapta yaklaşık 60 metre açıktaki kazazedeleri kıyıya çıkararak kurtardı.



Yarışın son etabında ise cankurtaranlar 200 metre koşunun ardından, 100 metre yüzdü, ardından tekrar 200 metre koşarak flamalara ulaştı.

Yarışmada bazı cankurtaranlar zor anlar yaşadı, fenalaşan bir cankurtarana denizde önlem alan Sahil Güvenlik ekipleri yardım etti.

Yarışmada Eren Akdağ birinci, Celal Kustuk ikinci, Kaan Peyami Orhan ise üçüncü oldu. Yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.