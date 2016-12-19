Çekiciye çarpan motosiklet sürücüsü öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'te çekiciye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Nurullah Akgün (20) yönetimindeki 59 PH 612 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle mevkisinde önünde seyreden Fatih S, yönetimindeki 78 DB 383 plakalı çekiciye çarptı.

Kazada yaralanan Akgün, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Akgün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çekicinin sürücüsü Fatih S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nurullah Akgün’ün, Karabük Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencisi olduğu ve bu yıl kaydını dondurarak, bir restoranda kurye olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.