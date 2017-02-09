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Çeşme'de emekli çiftin cesedi sahilde bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde kaldıkları otelden bir intihar notu bırakarak ayrılan ve haber alınamayan emekli çiftin cesedi, sahilde bulundu.

Çeşme'de emekli çiftin cesedi sahilde bulundu

Çeşme Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçedeki bir otelde kalan emekli öğretmen Ülker ve Altan Çetin çifti, 6 Şubat'ta otel odasına bir not bıraktıktan sonra gece saatlerinde otelden ayrıldı.

Notu okuyan otel görevlilerinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, notta çiftin kanser hastası olduklarını ve mal varlıklarını hayır kurumlarına bağışladıklarını yazdıklarını gördü.

Ölümlerinden kimsenin sorumlu olmadığını yazan çift, cesetlerinin kadavra olarak bağışlanmasını da istedi.

Haber alınamayan çiftin karadan ve denizden aranması için çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonucu çiftin cesetleri, öğlen saatlerinde Sakarya Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinin sahilinde bulundu.

Cesetler, İzmir Adil Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Çeşme #kayıp #yaşlı çift
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