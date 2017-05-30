EDİRNE'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 84 yaşındaki İ.Z.'yi 56 bin lira dolandıran çetenin İran asıllı elebaşı Naeemi Zohreh, Edirne polisinin İstanbul’da düzenlediği operasyon yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent çıkışındaki kontrol noktasında, yüzlerini kapamaya çalışan 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurup aramaya aldı. Otomobil ve içinde bulunan kadın S.S. ile T.D. ve S.A.'nın üzerlerinde yapılan aramada 56 bin lira bulundu. Polisin gözaltına aldığı 3 kişi, soruşturmalarının yürütülmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis yaptığı çalışmada 3 şüphelinin, Edirne'de yaşayan 84 yaşındaki İ.Z.'yi, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtıp korkutarak, bankadan çektirdikleri 56 bin lirasını dolandırdığını belirledi. Haklarında dolandırıcılıktan kaydı bulunan şebekenin üyeleri S.S., T.D. ve S.A.'yı emniyetteki soruşturmalarının ardından önceki gün çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde bulunan 56 bin lira ise dolandırdıkları İ.Z.'ye teslim edildi.



İRANLI KADIN DA TUTUKLANDI



Tutuklanan şüphelilerden alınan ifadeler sonucunda çete liderinin İstanbul'da yaşayan İran asıllı Naeemi Zohreh olduğunu belirledi. İstanbul'a giden polis, evinde bulunmayan İranlı Zohreh'nin oturduğu dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak arama yaptı. Aramada 10 cep telefonu, bir çelik kasa bulunarak el konuldu. Polis ekiplerince yapılan takip sonucu yakalanan İranlı Naeemi Zohreh'i Edirne’ye getirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Zohreh tutuklandı.