ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, yağmur ile birlikte etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

İlçede akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına, bazı evlerin çatılarını uçurdu, duvarlarını yıktı, ağaçları devirdi. Yağmur nedeniyle de birçok ev ve işyerini su bastı. Vatandaşların sokaklarda yürümekte zorlandığı ilçede, trafikte de aksamalar yaşandı.



İşyerinin üzerine ağaç devrilen Kadir Çelik, 'Fırtına nedeniyle ağaç, işlettiğim kafenin üzerine devrildi. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.



Mevlana Mahallesi'nde evinin çatısı uçan Kemal Bozdağ ise, "Fırtına olduğu saatlerde ben dışarıdaydım. Evim zarar gördü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.



Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşın dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Hasarlar tespit ediliyor" şeklinde konuştu.