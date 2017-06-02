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Cezaevi firarisi silahlı saldırıda yaralandı

Adana'da cezaevi firarisi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Cezaevi firarisi silahlı saldırıda yaralandı

Adana'da cezaevi firarisi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Halil Mert (45), bir siteye kaçarak vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, iki bacağından yaralı Mert'i, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırdı.

"Silahla yaralama" suçundan kaldığı cezaevinden firar ettiği belirlenen Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mert'in, saldırganların, silahla yaraladığı kişinin yakınları olduğunu söylediği öğrenildi.

Polis, saldırıya karıştığı öne sürülen C.Ç. ve E.Y. ile C.Y. kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #cezaevi #firari #silahlı saldırı
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