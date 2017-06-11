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Cezayir mi? Fransız mı?

İstanbul Beyoğlu'nun ünlü sokaklarından "Cezayir sokağı"nın ismi "Fransız sokağı" oldu. Resmi olmadığı anlaşılan değişikliğe vatandaşlar tepki gösterdi.

Cezayir mi? Fransız mı?

Fransız sokağı yazıyor. Şimdi soru şu:  Bu sokağın ismi Fransız Sokağı mı yoksa Cezayir Sokağı mı?

Söz konusu değişikliğin bir algı operasyonu olduğunu savunan da var.

Değişiklik resmi değil. Yani Belediye planlarında halen sokağın ismi "Cezayir". Değişikliğin sokak içinde bulunan bazı esnaflar tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Benzer bir değişiklik daha önce gündeme gelmiş ve sokağın  ismi resmi olarak "Fransız sokağı" olmuştu. Ancak o dönemde Fransa'nın sözde Ermeni soykırımını tanıması üzerine, sokağın ismi yeniden "Cezayir" oldu.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #cezayir #Fransız #istanbul #beyoğlu #sokak
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