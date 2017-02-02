CHP'den MHP'ye sert cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'in "Yeni sistemde CHP olmayacak. CHP bundan rahatsız" açıklamasına, "CHP'nin son seçimlerde aldığı oy yüzde 25. Son kamuoyu araştırmalarında yüzde 28 gücüyle, yüzde 11- 12 barajının hemen üzerinde can çekişen MHP gibi değil. Sistem iki partili bir sistem getirirse, burada olmazsa olmaz partinin CHP olacağı açık" cevabını verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'in "Yeni sistemde CHP olmayacak. CHP bundan rahatsız" açıklamasına, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'den açıklama geldi. Anayasa değişikliğiyle ülkede bir rejim değişikliğine gidileceğini söyleyen Özel şöyle konuştu:



"AK Parti'nin imzaları, MHP'nin genel başkanın ve birkaç yöneticisinin desteğiyle meclisten ite kaka geçirilen ve vatandaşın karşısına gelen bir rejim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Sürecin hiçbir yerinde olmayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevkat Çetin, dün çıkmış 'Yeni sistemde CHP olmayacak. CHP bundan rahatsız' diye bir şey söylemiş. Bugün sistem dedikleri, MHP ve Devlet Bahçeli için AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı sistemi ambalajı içerisine koymuş olduğu tam olarak başkanlık sisteminin yargı demeti olmayan Türk tipi, Tayyip tipi başkanlık sistemidir."



"YENİ SİSTEMDE CHP'NİN OLACAĞI AÇIKTIR"



' Anayasa değişikliğiyle getirilmesi düşülen iki partili parlamenter sistemde MHP'nin değil, CHP'nin olacağını kaydeden Özel şöyle devam etti: "Şefkat Çetin dönsün şuna baksın. MHP tabanından gelen 'Siz partimizi yok ediyorsunuz' diyenlere cevap olsun diye tutmuş, 'bu yeni sistemde CHP olmayacak' diyor. CHP son seçimlerde aldığı oy yüzde 25. Son kamuoyu araştırmalarında yüzde 28 gücü ile yüzde 11- 12 barajın hemen üzerinde can çekişen MHP gibi değil. Sistem iki partili bir sistem getirirse, burada olmazsa olmaz partinin CHP olacağı açık."