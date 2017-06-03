Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Avusturya uyruklu Kollinsky'nin düzenlediği eşek safari turlarıyla turistler eşek sırtında 3 saatlik gezintiye çıkıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Avusturya uyruklu 52 yaşındaki Christian Kollinsky'nin düzenlediği eşek safari turları, turistlerden büyük ilgi görüyor.



Yaklaşık 10 yıl önce eşi 47 yaşındaki Sibel Kollinsky ile Avusturya'dan İstanbul'a gelen Christian Kollinsky, şehrin kalabalığından sıkıldığı için Kemer'in yolunu tuttu.



"Cennet gibi yer" olarak nitelendirdiği Kemer'e bağlı Beycik Mahallesi'ni ve yaylasını gezen Kollinsky, buraya yerleşmeye karar verdi. Yörede eşiyle restoran açan, içtenliği ve sempatikliği dolayısıyla yöre halkının "Christian Amca" diye seslendiği Kollinsky, daha sonra rehberlik yapmaya başladı.



Doğayı ve eski kültürel yaşamı sevdiği için eşekle safari turları da düzenlemek için kolları sıvayan Kollinsky, 5 eşek satın alarak önce süt üretimi ardından safari turları gerçekleştirdi.



Her sabah eşekleri besleyen tüylerini tarayan ve nallarını kontrol eden Kollinsky, semer vurduğu eşeklerle turistlere safari yaptırıyor.



Turistler, yaklaşık 3 saatlik gezintiyle dar patikalardan ve ormanlık alanlardan geçerek, eşek sırtında doğayla iç içe zaman geçiriyor.



Kollinsky, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşek sütünün Türkiye'de çok popüler olduğunu, Avrupa'da ise hemen hemen hiç bilinmediğini belirtti.



Bir müddet süt ürettikten sonra "More", "Emma", "Ringe", "Trotro" ve "Lotin" adını verdiği eşeklerle safari turu düzenlediğini anlatan Kollinsky, yıllık yaklaşık 200 turistle safariye çıktığını ifade etti.



İngiltere'den ailesiyle yöreye dinlenmeye gelen 41 yaşındaki Angela Style ise yaklaşık 11 yıldır Beycik Mahallesi'nde tatil yapmaya geldiklerini ve eşek safariyi çok sevdiklerini söyledi.



İngiltere'de böyle bir safari turu olmadığını belirten Style, Türkiye'ye tatile gideceklerini söylediği zaman çocuklarının içli köfte yemek ve eşekle gezmek istediklerini anlattı.



Eşek safari turlarının çok heyecanlı olduğunu ifade eden Style, "Son 4-5 yıldır yaptığımız eşek safari turlarında çektirdiğimiz fotoğrafları evde duvara astık. Daha önce İngiltere'de Yörüklerin hayatını anlatan bir belgesel izlemiştim. Bu bize çok ilginç gelmişti. Bu kültürü seviyorum." dedi.