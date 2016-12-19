Cıbıltepe Kayak Merkezinde kayak sezonu açıldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezinde kayak sezonunun resmi açılışı yapıldı.

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Sarıçam ormanları, bünyesindeki karın kristal özelliğinin yanı sıra uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezinde yeni sezon için hazırlıklar tamamlanarak yeni sezonun açılışı yapıldı.

Kars Valisi Rahmi Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, turizmciler ve vatandaşların katılımıyla yapılan açılıştaki bazı programlar Kayseri ve İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle dolayısıyla iptal edildi.

Vali Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, Cıbıltepe Kayak Merkezinde bütün hazırlıkların tamamlandığını ve sezon açılışının tam manasıyla başladığını bildirdi.

Güzel biz sezon geçirme temennisinde bulunan Doğan, "İnşallah bu sene geçen yıllara göre daha çok ziyaretçimiz olacak. Sarıkamış'a ziyaretçi getirmeye çalışacağız, buraya gelenleri memnun etmeye çalışacağız. İnşallah hayırlı uğurlu olur." dedi.

Doğan, kayak merkezinde 1 metreye yakın karın olduğunu hatırlatarak, "Geçen hafta güzel kar yağdı, kayak yapmak için herşey burada var. Sarıçam ormanları arasında kayak yapmak için herşey hazır tüm altyapılarımız hazır, tüm kayakseverleri bekliyoruz inşallah." ifadesini kullandı.

2017 yılı Şubat ayında kar festivali gerçekleştirmeyi planladıklarını vurgulayan Doğan, Sarıkamış Harekatı etkinliklerinin ardından kayak merkezinde çeşitli programlar yaparak gündemde tutmayı hedeflediklerini aktardı.

Doğan, kayak merkezinde güvenlik önlemlerini artıracaklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Özel güvenlik bölgesi oluşturuyoruz, 100 kişilik geçici koruyucu aldık, Ankara'da yaptığım görüşmelerde bir 30 kişi daha ilave yapıldı. 130 kişilik bir grup oluşacak, bunlardan 70-80'ini bu bölgeye kayak merkezinde 7/24 buranın güvenliğini sağlayacaklar. Burayı özel bir güvenlik alanı yapacağız. Artık Kars'ta kayak merkezinde hiç bir güvenlik problemi olmadan vatandaşlarımız turistlerimiz gelebilecekler, huzurlu bir şekilde kayak yapmalarını istiyoruz."

Cıbıltepe Kayak Merkezinde ulusal ve uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yapmak istediklerini belirten Doğan, yapılacak müsabakalar için altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Açılış sonrası, çevre il ve ilçelerden gelen kayak tutkunları gönüllerince eğlendi.

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