"Çiftçinin elinden tutan yok, biz ekmezsek siz ne yiyeceksiniz?" Ankara'daki soğan üreticileri işte bu sözlerle sitem etti. Üreticinin 25 kuruşa sattığı soğan bu yıl da depoda kaldı. Çiftçiler, bakanlıktan destek bekliyor.

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