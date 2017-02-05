Pazar yerleri yok... Mahsullerini satamıyorlar. Mazota gelen zam ise cabası.
Milletin efendisi olan köylü, emeğinin karşılığını alamayınca yarı aç, yarı tok yaşamak zorunda kalıyor.
Soğan üretiminin kalbi Ankara'nın Polatlı ilçesinde çiftçiler yine umduğunu bulamadı. 25 kuruşa sattıkları soğan bu yıl da depoda kaldı.
Sokağa atılan çürümüş soğanlar ise hayvanlara yem oluyor.
Tarım bakanlığından yeterli desteği alamayan çiftçiler dertli.
Üreticiler, depolarda kalan ürünleri de üstüne para vererek çöpe attırıyor.
Topraktan koparılan köylü devletin kendilerene sahip çıkmamasından şikayetçi.
ulusalkanal.com.tr
"Çiftçinin elinden tutan yok, biz ekmezsek siz ne yiyeceksiniz?" Ankara'daki soğan üreticileri işte bu sözlerle sitem etti. Üreticinin 25 kuruşa sattığı soğan bu yıl da depoda kaldı. Çiftçiler, bakanlıktan destek bekliyor.
Pazar yerleri yok... Mahsullerini satamıyorlar. Mazota gelen zam ise cabası.