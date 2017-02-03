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Çifti cinayetin sanığına iki kez ömür boyu hapis cezası verildi

KAYSERİ’de iddiaya göre uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı nedeniyle 45 yaşındaki Cuma Coşkun ve 48 yaşındaki Ercüment Erbay’ı bıçakla öldüren 32 yaşındaki Recep Özsoy, iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çifti cinayetin sanığına iki kez ömür boyu hapis cezası verildi
Kayseri 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu Recep Özsoy ile öldürülenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna alınan sanık Recep Özsoy, polis ve Sulh Ceza Mahkemesinde daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğunu iki kişiyi kendisinin öldürmediğini, olayı, içki masasına gelen dördüncü bir kişinin öldürdüğünü ileri sürdü. Çifte cinayet nedeniyle hakkında iki kez ömür boyu hapis cezası istenen Özsoy, şunları söyledi:

"Onları ben öldürmedim. Yanımıza gelen dördüncü kişi içki masası üzerinde bulunan bıçağı alarak Cuma’nın gırtlağını kesti, Ercüment’i de defalarca bıçakladı. Ben, korkup kaçtım. Saldırgan bıçağı attı ve olay yerinden uzaklaştı. Saldırganın gittiğini görünce saklandığım yerden çıktım. Tekrar gelir düşüncesi ile attığı bıçağı aldım. Soyadının bilmediğim Muammer isimli kişi beni, ailemle tehdit ederek suçu üstlenmemi istedi. Muammer, şu an suç örgütü liderliğinden cezaevinde yatan Remzi Ç. ile uyuşturucu işi yapıyorlar. Cezaevinde beni öldürmeye çalıştılar."

Sanık Recep Özsoy’un avukatı Sümer Erol ise müvekkilinin mahkemeye ve kendisine yalan söylediğini belirterek "Yalan söyleyen müvekkilimi savunmam mümkün değildir. Verilecek karara saygılıyım" dedi. Son sözü sorulan sanık Recep Özsoy, suçlamayı kabul etmediğini yineledi "Kayseri’deki uyuşturucu ve bazı olaylarla ilgili itirafçı olmak istiyorum" dedi. 

Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanık Recep Özsoy’u iki kişiyi öldürmek suçundan iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Duruşmayı izleyen öldürülen Cuma Coşkun ve Ercüment Erbay’ın yakınları da sanık Recep Özsoy'a "Cezanı buldum" dedi.

Kaynak: DHA
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