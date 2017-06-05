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Cinayette kullandığı silahı polise satmak isterken yakalandı

Kocaeli'de soygunda kullandığı tabancayı alıcı gibi davranan polise satmak isterken gözaltına alınan kişi tutuklandı

Cinayette kullandığı silahı polise satmak isterken yakalandı

 Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde market soygununda kullandığı tabancayı alıcı gibi davranan polise satmak isterken gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Mayıs Pazar günü Özgürlük Mahallesindeki bir markete müşteri gibi giren bir şahıs işletme sahibi Bekir Budak'ı öldürdükten sonra kasadaki paraları alarak kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri şüphelinin olay yerine geliş ve kaçış güzergahındaki iş yeri ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin olaydan bir gün önce de aynı iş yerine gelip bir şey almadan oradan uzaklaşan H.K. olduğunu tespit etti. Belirlenen eşkal doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran polis, şüphelinin suç aleti tabancayı satmaya çalıştığını belirledi.

Polis, müşteri gibi davranarak şüpheli H.K. ile buluşma sağladı. Silah alışverişi yapıldığı sırada şüpheli H.K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şüpheli #çayırova #cinayet
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