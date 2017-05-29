Gaziantep'teki olayda hayatını kaybeden kadın ve iki çocuğunun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'te cinnet getiren kişinin öldürdüğü eşinin ve evde çıkan yangından etkilenerek hayatını kaybeden iki çocuğunun cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.



Merkez Şahinbey ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde Mustafa Öztürkmen'in (31) sinir krizi geçirmesi sonucu öldürdüğü eşi Fatma (28) ile çocukları Mervenur (1) ve İlknur Öztürkmen'in (6) Adli Tıp Kurumunda otopsileri yapıldı.

Cenazeleri teslim alan Öztürkmen ailesinin yakınlarının üzgün oldukları görüldü.

Ailenin bazı yakınları cenazelerin araca konuluşu sırasında "Yuvamızı yıktın Mustafa, yavrularımız gitti" diye feryat etti.

Cenazeler defnedilmek üzere Nizip ilçesine götürüldü.



Öte yandan hastanede tedavisi süren çocuklardan Mehmet ile babasının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep'te dün cinnet getiren baba evini ateşe verip eşini bıçaklamış, çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuğu ile eşi hayatını kaybetmişti.