TUNCELİ'de ilkokul 4'üncü sınıfta okuyan kız öğrencisi M.M.'ye 2 yıl boyunca elle sarkıntılık yaptığı iddiasıyla geçen yıl tutuklanan evli ve 2 çocuk babası sınıf öğretmeni Serkan Kıt, 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Merkezde bir ilkokulda 10 yaşındaki kız öğrenci M.M.'ye 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 26 Ekim 2016 tarihinde tutuklanan evli ve 2 çocuk babası sınıf öğretmeni Serkan Kıt'ın yargılandığı davada karar çıktı. Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada mahkeme, öğretmen Serkan Kıt'ın öğrencisi M.M'ye iki yıl boyunca sınıfta yanında oturarak elle cinsel istismar sucu işlediğinin sübut bulmadığı ancak, öğrencisine yönelik sarkıntılık düzeyini aşan cinsel istismar suçunu işlediği sübut bulduğuna kanaat getirerek, önce 10 yıl hapis cezası verdi.



SANIK ÖĞRETMEN OLUNCA CEZA ARTIRILDI



Mahkeme, sanık Serkan Kıt'ın M.M'nin öğretmeni olması ve eğitici-öğretici konumunda olmasını dikkate alarak verilen hapis cezasını 15 yıla çıkardı. Sanığın suçu çeşitli zamanlarda birden fazla kez işlediği için mahkeme hapis cezasını 22 yıl 6 aya çıkardı.



Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, sanık öğretmen Serkan Kıt'a verdiği 22 yıl 6 ay hapis cezasını, sanığın suçunu kabul ederek yargılamaya yardımcı olması ve geleceği üzerindeki olası etkileri nediniyle 18 yıl 9 ay hapis cezasına indirerek davayı karara bağladı.