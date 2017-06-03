Kayseri'nin yer altı envanterini çıkaran araştırmacılar, bir ihbar sayesinde başlattıkları çalışma sonucu 52 odalı, 80 metre uzunluğundaki Belağası Yeraltı Şehri'ni keşfetti.

Kayseri'nin Gesi bölgesindeki mahalle sakinlerinin ve çobanların bölgede mağara olduğu ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu 52 odalı bir yer altı şehri bulundu.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Obruk Mağara Araştırma Grubu ve ÇEKÜL Vakfı, 2014'te kentin yer altı envanterini çıkarmak amacıyla çeşitli bölgelerde çalışma başlattı.



Gesi bölgesinde yürütülen çalışmalarda buradaki mahalle sakinleri ve çobanların bölgede mağara olduğu ihbarı üzerine incelemeleri bu yönde genişleten araştırmacılar, bunun sonucunda 52 odaya sahip ve 80 metre uzunluğundaki Belağası Yeraltı Şehri'ne ulaştı.



ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 3 yıl önce kentin yer altı envanterini çıkarmak amacıyla proje başlattıklarını hatırlattı.



Kayseri'nin yer altı envanteri bakımından oldukça zengin bir kent olduğunu vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:



"Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu ile beraber 2014'ten bugüne Kayseri'nin yer altı envanterini çıkarmak için projemizi yürütüyoruz. Bununla ilgili yoğunluklu olarak Melikgazi sınırları içinde 2 yıla yakın çalıştık. Bu süreçte Belağası bölgesinde oturan mahalle sakinlerinden ve çobanlardan burada mağara, yer altı şehri olduğu yönünde ihbar aldık. Böylece biz de bu enteresan yere geldik. Belağası Yeraltı Şehri'nin bulunduğu dağın yüzeyinde kilise ve farklı yapıların olduğunu gördük. Çalışmalar sonucu daha sonra burada birkaç farklı yer altı şehri olduğunu keşfettik. Yer altı şehirlerinin çizimini, haritalanmasını yaparken ilginç bir şekilde bölgedeki en çok odaya ve katmana sahip bir yer altı şehri olduğunu fark ettik. Hatta belki de Türkiye'de ilk defa 50'den fazla odaya sahip bir yer altı şehri olduğunu gördük."



Özsoy, geçmişte Belağası Yeraltı Şehri'nde yaşayanların zamanla nüfus artışı ve ihtiyaçlara göre oda sayısını çoğalttıklarını, böylece buranın 52 odaya ulaştığını tahmin ettiklerini ifade etti.



Kayseri'nin yer altı şehirleri bakımından diğer bölgelerden farklılık gösterdiğine dikkati çeken Özsoy, şöyle devam etti:



"Bu yapıyı diğer bölgedekilerle kıyasladığımızda Kapadokya ölçeğinden oldukça farklı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bizim bu bölgedeki yer altı şehirleri yapı olarak Kapadokya bölgesindeki, özellikle Nevşehir ölçeğindeki yer altı şehirlerinden farklı. Kapadokya'da bir bölgede, bir beldede veya bir kentte bir tane dikey yer altı şehri oluyor. Ama Kayseri'de bir yerde birden çok yer altı şehri olabiliyor. Ayrıca bunlar dikeyden çok yatay olabiliyor. Bu bölgede Nevşehir ölçeğinden farklı olarak yatay yer altı şehrine rastlıyoruz. Melikgazi ilçesinde, özellikle Gesi bölgesi bu noktada oldukça zengin."



Osman Özsoy, söz konusu yer altı şehrinin tarihi ve turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.