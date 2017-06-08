Adana'da ailesiyle pikniğe giden 16 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen zanlı darbedildi.

Adana'da erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla darbedilen zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, ailesiyle Merkez Park'a pikniğe giden 16 yaşındaki erkek çocuk, bankta tek başına oturduğu sırada yanına gelen bir kişinin tacizine uğradığını ileri sürdü.



İddia üzerine aile fertleri ve bazı vatandaşlar, yakaladıkları zanlı F.İ'yi (38) darbetti.



Duruma müdahale eden parkın güvenlik görevlileri, çocuğun yakınlarını sakinleştirerek durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, darp nedeniyle yaralanan F.İ'nin tedavi edilmesi için sağlık ekiplerini çağırdı. Bölgeye gelen ambulansa bindirilen F.İ, bu sırada da araca binen 2 vatandaşın saldırısına uğradı.



Zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alınarak Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.