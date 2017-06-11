Şanlıurfa'da yaşayan 27 yaşındaki Hasan Demir, karaciğer rahatsızlığı bulunan arkadaşının babasına karaciğerinden parça vererek hayatını kurtardı

Şanlıurfa'da, 27 yaşındaki Hasan Demir, karaciğer yetmezliği olan arkadaşının babasına karaciğerinden parça vererek yaşama tutunmasını sağladı.

Yaklaşık 6 ay önce Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Onkoloji Servisine başvuran 63 yaşındaki Ahmet Ay'a siroz teşhisi kondu ve acilen karaciğer nakli olması gerektiği söylendi.

Nakil için ailesi ve yakınlarından kimsenin dokusunun uyumlu çıkmaması üzerine Ay'ın çocukları, çevrelerinde organ bağışında bulunabilecek birilerini aramaya başladı.

Ahmet Ay'ın 27 yaşındaki oğlu Mehmet Ay, komşusu ve çocukluk arkadaşı Hasan Demir ile sohbet ederken babasının çok hasta olduğunu ve karaciğer nakli olmaması durumunda hayatını kaybetme riski bulunduğunu anlattı.

Arkadaşının çok üzüldüğünü gören Demir, dokularının uyuşması halinde karaciğerinden bir parça verebileceğini söyledi. Yapılan kontrollerde Demir'in dokularının Ahmet Ay ile uyuştuğunun belirlenmesi üzerine genç adamdan alınan karaciğer parçası, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla Ay'a nakledildi.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Karaciğer Nakli Birim Sorumlusu Doç. Dr. Abdullah Özgönül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonun başarılı geçtiğini, alıcının da vericinin da sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin organ nakli bakımından önemli bir yerde bulunduğunu, yılda yaklaşık bin 500 karaciğer nakli yapıldığını ifade eden Özgönül, Türkiye'de karaciğer naklinin yüzde 85 oranında canlıdan yapıldığını, kadavradan yeterince bağış olmadığını belirtti. Özgönül, "Türkiye'de organ nakli konusunda kadavra sorunu yaşanıyor. Bu, ciddi bir sorun." dedi.

Avrupa, ABD ve Uzakdoğu ülkelerinde nakillerin daha çok kadavradan yapıldığını anlatan Özgönül, Türkiye'nin gelecek yıllarda bu sorunu çözeceğine inandığını vurguladı.

Karaciğer bağışında bulunan Hasan Demir de çocukluk arkadaşının üzüntüsüne şahit olduğunda bir şeyler yapabilmeyi istediğini ve karaciğerinden parça verebileceğini teklif ettiğini anlattı.

Operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlığının yerinde olduğunu ifade eden Demir, "Ahmet amcanın oğlu benim çocukluk arkadaşım, aynı mahallede büyüdük. Bana söyleyince gönüllü oldum. Birinin hayatını kurtarabildiysem ne mutlu bana." dedi.

Ahmet Ay da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, Demir'e teşekkür etti.