Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

GAZİANTEP'te, çöp konteynerinde yeni doğduğu belirtilen erkek bebek cesedi bulundu.

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Olay, öğleden sonra Sekiz Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Çevrede topladığı çöpleri dökmek için konteynerin kapağını açan temizlik görevlisi Mustafa Kavuş, içerisinde bebek cesedi görünce durumu polise haber verdi. İhbarla gelen polisler tarafından yapılan incelemede yeni doğduğu belirtilen bebek cesedi, otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, görgü tanıklarının ifadesine göre cesedi konteynere bıraktığı belirtilen kadının kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.



Cesedi bulan temizlik görevlisi Mustafa Kavuş, çöpleri dökerken bebeği fark ettiğini belirterek, "Bu bölgede temizlik görevlisiyim. El arabası ile süpürdüğüm çöpleri konteynere boşaltmak için buraya geldim. Daha sonra konteynerin kapağını açtığım sırada bir göbek bağı gördüm. Üzerine açınca bir bebek olduğunu gördüm. Hemen amirlerimi aradım ve durum polise bildirdim" diye konuştu.

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