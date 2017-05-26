Çorum'da, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 49 kişi yakalandı.

Çorum-Ankara karayolundaki uygulama noktasında denetim yapan jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Otobüste, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen, pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayan 41'i Afganistan, 8'i de Pakistan uyruklu 49 kişi bulunduğu belirlendi.



Aralarında çocuklar da bulunan kaçaklar, polis ekiplerine teslim edildi. Bahçelievler Polis Merkezi'nde işlemleri yapılan kaçak göçmenlerin "İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarını, Ankara'ya gitmek istediklerini" söyledikleri öğrenildi.



Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.



Bu arada kaçakları taşıyan yolcu otobüsünün şoförü ile beraberindeki kişi gözaltına alındı.