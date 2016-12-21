Çorum'da eğitime kar engeli

- Osmancık ilçesindeki tüm okullarda, Sungurlu ilçesindeki tüm köy okullarında, Kargı ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime ara verildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar yüzünden mağduriyet yaşanmaması için Osmancık, Sungurlu ve Kargı ilçelerinde eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan değerlendirme kapsamında Osmancık ilçesinde tüm okullarda, Sungurlu ilçesindeki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Kargı ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği öğrenildi.