Çorum'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde bir otomobilin yol kerarında menfeze çarptı. LPG'li araç birden alev aldı. Kazada 1'i bebek 4 kişi yanarak öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.



Kaza Çorum'un Sungurlu İlçesi Kırıkkale karayolu üzerinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki menfeze çarptı. Çarpmanın etkisiyle LPG'li otomobil alev aldı. İçinde bulunan 1'i bebek, 4 kişi feci biçimde yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kİhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.



ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Abdullah Erdin'in kullandığı 05 EN 004 plakalı otomobilin kontrolden çıkıp menfeze çaprması sonucu meydana gelen kazada, yanarak ölenlerin, sürücünün gelini Huriye Erdin (35) ve torunları Özlem Buse Erdin (14), Mert Erdin (12) ile Ferhat Erdin (1) olduğu belirlendi.