Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Çorum'da şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.



Kent merkezinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat devam eden sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar ile bazı alt geçitlerde su birikintisi oluşması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su biriken yerlerden geçmek isteyen bazı sürücüler, araçlarının arızalanması nedeniyle mahsur kaldı.



Fevzi Çakmak Caddesi'nde biriken su, bir apartmanın bahçe duvarının çökmesi dolayısıyla otoparka doldu. Otoparkta bulunan 3 araç, diğer apartmanın bahçe duvarının da çökmesiyle sürüklendi. Araçlar ve bahçedeki kameriyelerde hasar oluştu.



Çorum Belediyesine bağlı itfaiye, fen işleri ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, su baskınlarından etkilenen alanlarda çalışma başlattı. Birçok bölgede vatandaşlar da kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yapıyor.

