Son dakika... Galatasaray Adası yıkılıyor!
Son dakika... Galatasaray Adası yıkılıyor!
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Sabaha karşı ürküten sarsıntılar...
Sabaha karşı ürküten sarsıntılar...
YAŞ Yönetmeliği Resmi Gazete'de
YAŞ Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Çorum'da şiddetli yağış

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Çorum'da şiddetli yağış

Çorum'da şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat devam eden sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar ile bazı alt geçitlerde su birikintisi oluşması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su biriken yerlerden geçmek isteyen bazı sürücüler, araçlarının arızalanması nedeniyle mahsur kaldı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde biriken su, bir apartmanın bahçe duvarının çökmesi dolayısıyla otoparka doldu. Otoparkta bulunan 3 araç, diğer apartmanın bahçe duvarının da çökmesiyle sürüklendi. Araçlar ve bahçedeki kameriyelerde hasar oluştu.

Çorum Belediyesine bağlı itfaiye, fen işleri ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, su baskınlarından etkilenen alanlarda çalışma başlattı. Birçok bölgede vatandaşlar da kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yapıyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #şiddetli yağış #su baskını #sel #çorum
banner863
Önceki Haber
Fenerbahçe, Kadıköy'de kötü bitirdi
Sonraki Haber
Aydın'da mazot yüklü tanker devrildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.