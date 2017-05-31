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Çorum ve Amasya için “kuvvetli yağış“ uyarısı

Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Çorum ile Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Çorum ve Amasya için “kuvvetli yağış“ uyarısı

Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Çorum ile Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Çorum ile Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek su baskını, küçük çaplı dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Meteoroloji Genel Müdürlüğü #kuvvetli yağış uyarısı #çorum #amasya
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