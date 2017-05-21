SAMSUN'da emekli matematik öğretmeni 59 yaşındaki Aydın Cerit'in doğru cevabı 19 Mayıs 2017 saat 18.00'e kadar kendisine ulaştıran ilk kişiye tüm mal varlığını vereceğini açıkladığı matematik sorusunu doğru çözen olmadı.

Samsun'da oturan emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, Türk malı yerli hesap makinesi yapılmasını sağlamak ve özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalara dikkat çekmek için geçen Mart ayında ödüllü bir matematik sorusu hazırladı. Cerit, soruyu çözüp 19 Mayıs 2017 saat 18.00'a kadar Samsun Öğretmenevi'ne gelip kendisine ulaştıran ilk kişiye ev, dükkan ve bankadaki bir miktar parasını vereceğini açıkladı.



Aydın Cerit, bu süre içerisinde kendisine ulaşan 15 cevaptan hiçbirinin doğru yanıt olmadığını belirterek doğru yanıtı açıkladı. Ödüllü matematik sorusunun çok dikkat çektiğini söyleyen Cerit, şöyle dedi:



"Birçok kişi bana ulaştı. 15 cevap gönderildi. Bazıları yanıma geldi, bazıları internet üzerinden, bazıları da posta yoluyla buldukları cevapları bana gönderdi. Ancak, hiç biri doğru cevabı bulamadı. Ben de taahhüt ettiğim süre bittiği için doğru cevabı açıkladım. Tüm malvarlığımı ortaya koyduğum için bu 2 ay bana 20 yıl gibi geldi. Çalışmalarıma dikkat çekmek için böyle bir risk aldım. Tekrar söylemek istiyorum şu an Türkiye hesap makinesi üretimi yapamıyor. Ancak benim yaptığım çalışmalar sonucunda şuna ulaştım; Biz de mevcut hesap makinelerinden çok daha kapsamlı olan karmaşık işlemleri yapabilen bir hesap makinesi yapabiliriz. Devletimizden yetkililerden bu konuda bana destek olmalarını sesimi duymalarını bekliyorum."



Cerit, daha öncede hazırladığı 2 matematik sorusunu çözen ilk kişiye 93 ay süresince emekli aylığını vereceğini vaat etmiş, sorunun birini çözen olmamış, diğer soruyu çözen bir kişi ise ödülü kabul etmemişti.

