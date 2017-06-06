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Çukurca'da askeri araç kaza yaptı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari'de tedavi altına alındı.

Çukurca'da askeri araç kaza yaptı

Kaza, bugün saat 14.00'da Çukurca İlçesi'ne bağlı Ormanlı ile Gündeş köyleri arasında meydana geldi. Göreve giden zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler olay yerine giden ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı askerlerin Hakkari'deki tedavileri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çukurca #Hakkari
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