Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari'de tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 14.00'da Çukurca İlçesi'ne bağlı Ormanlı ile Gündeş köyleri arasında meydana geldi. Göreve giden zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.



Kazada ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı.



Yaralı askerler olay yerine giden ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Yaralı askerlerin Hakkari'deki tedavileri sürüyor.